Бразилец Другович выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в Бахрейне, Мазепин - пятый

ТАСС, 28 ноября. Бразильский пилот команды MP Motorsport Фелипе Другович стал победителем первой гонки 11-го этапа серии "Формула-2", который проходит в Бахрейне.

Второе место занял британец Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi), третье - индиец Джехан Дарувала (Carlin). Четвертым стал лидер чемпионата сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер (Prema).

Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) финишировал пятым, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (Prema) - восьмым, Артем Маркелов (HWA Racelab) - 22-м.

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье. Шварцман будет стартовать с первого места.