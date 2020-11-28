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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева заявила, что намерена выступить на Олимпийских играх - 2022

В ноябре Туктамышева выиграла этап серии Гран-при в Москве
Елизавета Туктамышева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Елизавета Туктамышева
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Целью российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой является участие в Олимпийских играх 2022 года. Ее комментарий приводит портал "Газета.Ru".

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23-летняя Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при в Москве 21 ноября, после чего написала, что работа еще не закончена. "Моя работа - это Пекин-2022", - сказала она. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

"Про свои шансы я не люблю думать, потому что если ты размышляешь о них, то, значит, заглядываешь в будущее, на что-то надеешься, а я люблю жить настоящим и оценивать ситуацию прямо здесь и сейчас. Так что теперь просто стараюсь поймать эту волну и как-то продолжить ее", - добавила фигуристка.

Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года. Также в ее активе бронзовая медаль чемпионата Европы 2013 года, серебряная награда командного чемпионата мира 2015 года и бронзовая медаль 2019 года. Является победительницей финала Гран-при сезона-2014/15 и бронзовым призером сезона-2018/19 годов. В 2013 году становилась чемпионкой России.

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