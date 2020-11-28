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Футбол в России

"Зенит" сыграл вничью с "Арсеналом" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Встреча завершилась со счетом 0:0
Футболисты "Зенита" Андрей Мостовой и Артем Дзюба Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита" Андрей Мостовой и Артем Дзюба
© Петр Ковалев/ТАСС

ТУЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Туле на стадионе "Арсенал".

"Арсенал" не может победить на протяжении пяти матчей в РПЛ (две ничьи, три победы).

"Зенит" идет первым в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Тульский клуб после 16 матчей набрал 14 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре "Арсенал" 6 декабря на выезде сыграет против московского "Динамо", петербуржцы днем ранее дома встретятся с екатеринбургским "Уралом".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1695232-1232
2ЦСКА15102328-1132
3Спартак1585225-1629
4Динамо1583421-1227
5Ростов1582518-1526
6Сочи1566323-2124
7Ахмат1573519-1824
8Локомотив1573516-1624
9Краснодар1563624-1821
10Рубин1563621-2221
11Урал1537511-1516
12Химки1543817-2615
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов1533911-1812
15Ротор151597-238
16Уфа1514109-297
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