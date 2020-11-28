"Зенит" сыграл вничью с "Арсеналом" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ТУЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Туле на стадионе "Арсенал".

"Арсенал" не может победить на протяжении пяти матчей в РПЛ (две ничьи, три победы).

"Зенит" идет первым в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Тульский клуб после 16 матчей набрал 14 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре "Арсенал" 6 декабря на выезде сыграет против московского "Динамо", петербуржцы днем ранее дома встретятся с екатеринбургским "Уралом".