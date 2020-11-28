"Зенит" сыграл вничью с "Арсеналом" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ТУЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Туле на стадионе "Арсенал".
"Арсенал" не может победить на протяжении пяти матчей в РПЛ (две ничьи, три победы).
"Зенит" идет первым в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Тульский клуб после 16 матчей набрал 14 очков и занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.
В следующем туре "Арсенал" 6 декабря на выезде сыграет против московского "Динамо", петербуржцы днем ранее дома встретятся с екатеринбургским "Уралом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|3
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|4
|Динамо
|15
|8
|3
|4
|21-12
|27
|5
|Ростов
|15
|8
|2
|5
|18-15
|26
|6
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|23-21
|24
|7
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|8
|Локомотив
|15
|7
|3
|5
|16-16
|24
|9
|Краснодар
|15
|6
|3
|6
|24-18
|21
|10
|Рубин
|15
|6
|3
|6
|21-22
|21
|11
|Урал
|15
|3
|7
|5
|11-15
|16
|12
|Химки
|15
|4
|3
|8
|17-26
|15
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|15
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8
|16
|Уфа
|15
|1
|4
|10
|9-29
|7