Вабель похвалил организаторов чемпионата Европы по скалолазанию в Москве

ТАСС, 28 ноября. Организаторы чемпионата Европы по скалолазанию в Москве сработали отлично. Такое мнение высказал президент Европейского совета Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC Europe) Вольфганг Вабель, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).
- Бычков: чемпионат Европы в Москве станет праздником скалолазания
- Белоусов: спортивное скалолазание в России переживает второе рождение
- Поздняков: ЧЕ должен стать мощным сигналом для сохранения скалолазания на Олимпиаде
- Чемпионка Европы по скалолазанию Баращук считает победу в Москве главным успехом в карьере
"Все очень хорошо организовано, российская команда отлично сработала. Выбрано замечательное место, в очень короткие сроки построен отличный скалодром. Особенно ценно, что все это удалось сделать в период пандемии коронавируса. Знаю, что это было непросто для организаторов, но все прошло хорошо", - сказал Вабель.
"Чемпионат Европы в Москве - это одна из составляющих олимпийской квалификации. Мы рады, что турнир не был перенесен на следующий год или отменен. Нам важно было провести его в 2020 году", - добавил он.
Чемпионат Европы по скалолазанию, который стартовал 21 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, завершится в субботу соревнованиями в многоборье. На турнире впервые прошла олимпийская квалификация.