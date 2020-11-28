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Летние олимпийские виды спорта

Вабель похвалил организаторов чемпионата Европы по скалолазанию в Москве

Турнир, который стартовал 21 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, завершится в субботу

ТАСС, 28 ноября. Организаторы чемпионата Европы по скалолазанию в Москве сработали отлично. Такое мнение высказал президент Европейского совета Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC Europe) Вольфганг Вабель, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации скалолазания России (ФСР).

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"Все очень хорошо организовано, российская команда отлично сработала. Выбрано замечательное место, в очень короткие сроки построен отличный скалодром. Особенно ценно, что все это удалось сделать в период пандемии коронавируса. Знаю, что это было непросто для организаторов, но все прошло хорошо", - сказал Вабель.

"Чемпионат Европы в Москве - это одна из составляющих олимпийской квалификации. Мы рады, что турнир не был перенесен на следующий год или отменен. Нам важно было провести его в 2020 году", - добавил он.

Чемпионат Европы по скалолазанию, который стартовал 21 ноября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, завершится в субботу соревнованиями в многоборье. На турнире впервые прошла олимпийская квалификация.

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