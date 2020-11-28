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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжники Червоткин и Большунов стали призерами гонки с раздельным стартом на этапе КМ

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо
Александр Большунов EPA-EFE/Anders Wiklund
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/Anders Wiklund

ТАСС, 28 ноября. Россиянин Алексей Червоткин занял второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Соревнования проходят в Руке.

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Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 34 минуты 4,6 секунды, Червоткин уступил ему 15,2 секунды. Третье место занял россиянин Александр Большунов (+18,0). Россиянин Илья Семиков стал седьмым (+33,2), Евгений Белов - восьмым (+37,7), Илья Порошкин - девятым (+42,3), Иван Якимушкин - 13-м (+56,2), Андрей Мельниченко - 18-м (+1.11,6), Ермил Вокуев - 21-м (+1.14,6), Глеб Ретивых - 50-м (+2.14,2).

Червоткин впервые в карьере попал на подиум в личных гонках на этапах Кубка мира, он трижды занимал второе место в эстафетах. В его активе серебряная медаль Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2017 года в эстафете.

Этап в Руке завершится в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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