Лыжники Червоткин и Большунов стали призерами гонки с раздельным стартом на этапе КМ

ТАСС, 28 ноября. Россиянин Алексей Червоткин занял второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Соревнования проходят в Руке.

Большунов стал четвертым в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 34 минуты 4,6 секунды, Червоткин уступил ему 15,2 секунды. Третье место занял россиянин Александр Большунов (+18,0). Россиянин Илья Семиков стал седьмым (+33,2), Евгений Белов - восьмым (+37,7), Илья Порошкин - девятым (+42,3), Иван Якимушкин - 13-м (+56,2), Андрей Мельниченко - 18-м (+1.11,6), Ермил Вокуев - 21-м (+1.14,6), Глеб Ретивых - 50-м (+2.14,2).

Червоткин впервые в карьере попал на подиум в личных гонках на этапах Кубка мира, он трижды занимал второе место в эстафетах. В его активе серебряная медаль Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2017 года в эстафете.

Этап в Руке завершится в воскресенье.