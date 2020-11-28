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Биатлон

Биатлонист Йоханнес Бё сравнил Фуркада с монстром из детских кошмаров

Пятикратный олимпийский чемпион завершил карьеру после окончания прошлого сезона
Йоханнес Бё EPA-EFE/MAURI RATILAINEN
Описание
Йоханнес Бё
© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

ТАСС, 28 ноября. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сравнил пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада с живущим под кроватью монстром, который пугает детей по ночам. Такое мнение он высказал журналистам после первой гонки нового сезона Кубка мира, которая прошла в субботу в финском Контиолахти.

В индивидуальной гонке на 20 км олимпийский чемпион Бё занял второе место. Фуркад завершил карьеру после окончания прошлого сезона.

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"Каково было готовиться к сезону после ухода Мартена? Можно сравнить с теми ощущениями, когда твой монстр под кроватью исчезает и твоему сну уже ничего не мешает", - сказал Бё.

Бё обогнал его соотечественник Стурла Легрейд, который в Кубке мира провел только пять гонок. "Следующие 24 часа должны быть лучшими в его жизни. Думаю, завтра в спринте он вновь будет бороться за призовое место", - сказал действующий победитель Кубка мира.

"Что касается меня, то я очень доволен результатом этой гонки, поскольку она могла сложиться как угодно. Стартовать с индивидуальной гонки всегда нервозно. Это длинная гонка, появляются сомнения, что форма позволит тебе пробежать хорошо все 20 км. Здесь достаточно сложное стрельбище, но сегодня мне удалось хорошо сработать", - добавил Бё.

Следующая гонка у мужчин на этапе Кубка мира в Контиолахти пройдет в воскресенье - спринт на 10 км.

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