Лессер заявил, что глобальное потепление губит биатлон

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глобальное потепление приводит к тому, что каждый год условия проведения биатлонных соревнований становятся все хуже. Об этом журналистам заявил трехкратный призер Олимпийских игр немец Эрик Лессер после первой гонки нового сезона Кубка мира.

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Первые два этапа Кубка мира принимает финский Контиолахти. На этой неделе температура там не опускается ниже минус 1 градуса, для подготовки трассы организаторы использовали искусственный снег.

"Надеюсь, завтра условия на трассе будут лучше, сегодня они были не идеальными. Мы ищем зиму, зимнюю погоду, и это сумасшествие, что каждый год условия для нашего спорта становятся все хуже", - сказал Лессер, занявший в гонке третье место.

"Но мы можем быть довольны, что здесь организаторы сумели подготовить целый круг, не укороченный. Надеемся, погода станет холоднее и трасса не будет таять так сильно, как сегодня", - добавил он.

В воскресенье биатлонисты выступят в спринте.