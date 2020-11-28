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Зимние олимпийские виды спорта

Бородавко: российские лыжники сумели собраться после безмедальной гонки в спринте на КМ

Второе место в гонке на 15 км занял Алексей Червоткин, третье - Александр Большунов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские лыжники, заняв призовые места в гонке на 15 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финской Руке, сумели собраться после неудачного спринта, проходившего в пятницу. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бородавко.

Второе место в гонке занял Алексей Червоткин, третье - действующий обладатель Кубка мира Александр Большунов, победителем стал норвежец Йоханнес Клебо.

"Мне очень радостно, что после пятничной безмедальной гонки наши спортсмены собрались и сегодня сумели реализовать себя, выиграв две награды", - сказал Бородавко.

Этап в Руке завершится в воскресенье.

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