Солигорский "Шахтер" стал чемпионом Белоруссии по футболу

ТАСС, 28 ноября. Солигорский "Шахтер" обыграл "Минск" в матче заключительного тура чемпионата Белоруссии по футболу и завоевал золотые медали турнира. Встреча в Солигорске завершилась со счетом 4:2.

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"Шахтер" сумел одержать волевую победу, забив два гола в компенсированное время. В составе победителей отличились Юрий Кендыш (24-я минута), Артем Архипов (72, 90+9) и Роман Бегунов (90+2). У "Минска" забили Глеб Жердев (18) и Антон Шрамченко (52), на 85-й минуте встречи с поля был удален полузащитник гостей Сергей Сазончик.

"Шахтер" по итогам 30 туров чемпионата Белоруссии набрал 59 очков и занял первое место, его ближайший преследователь БАТЭ из Борисова в последнем туре сыграл вничью и не смог удержать лидерство, завершив сезон на втором месте с 58 очками.

БАТЭ второй год подряд не сумел выиграть чемпионат страны, до этого борисовский клуб побеждал в национальном первенстве на протяжении 13 лет. "Шахтер" стал чемпионом Белоруссии во второй раз, в предыдущий раз солигорская команда выигрывала чемпионат страны в 2005 году, шесть раз клуб становился обладателем серебряных медалей и восемь раз завоевывал бронзовые медали.

Чемпионат Белоруссии стал единственным национальным первенством на территории Европы, которое не приостанавливалось из-за пандемии коронавируса. В 2019 году чемпионом страны стало брестское "Динамо".