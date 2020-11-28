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Зимние олимпийские виды спорта

Финальный этап Кубка мира по бобслею и скелетону перенесен из Пекина из-за коронавируса

Новое место проведения этапа, который должен пройти в марте, станет известно на следующей неделе

ТАСС, 28 ноября. Пекин не примет заключительный, девятый этап Кубка мира по бобслею и скелетону в сезоне-2020/21 из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Этап Кубка мира в Пекине должен был пройти с 13 по 14 марта, новое место проведения станет известно на следующей неделе.

Также перенесены тестовые заезды перед Олимпийскими играми 2022 года, которые должны были пройти в феврале. Открытие олимпийской трассы перенесено на период с 5 октября по 2 ноября 2021 года.

Третий и четвертый этапы Кубка мира пройдут в австрийском Инсбруке 11 и 18 декабря.

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