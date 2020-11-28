СКА обыграл "Салават Юлаев" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 28 ноября. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов уступил петербургскому СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на "Уфа-Арене" в присутствии 3 853 зрителей.

Победный буллит реализовал Кирилл Марченко. Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Маркус Гранлунд (3-я минута), которому ассистировал Тему Хартикайнен, сделавший 200-ю результативную передачу в КХЛ, и Родион Амиров (18). У петербуржцев забили Антон Бурдасов (24) и Йоонас Кемппайнен (50).

В нынешнем сезоне команды уже встречались, матч прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге, тогда победу одержал СКА (3:2 ОТ). Петербуржцы одержали четвертую победу подряд и прервали трехматчевую победную серию "Салавата Юлаева".

Уфимцы провели свой 32-й матч в сезоне, набрали 41 очко и занимают четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. СКА после 31 матча имеет в своем активе 43 очка и идет вторым на Западе.

В следующем матче петербуржцы примут хельсинкский "Йокерит", "Савалат Юлаев" на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом". Обе игры пройдут 30 ноября.