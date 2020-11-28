Саночник Антонов выздоровел после заражения COVID-19 и в воскресенье прибудет в сборную

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира в соревнованиях экипажей саней-двоек Владислав Антонов, вынужденный пропустить первый этап Кубка мира в австрийском Иглсе из-за заражения коронавирусом, выздоровел и в воскресенье вернется в расположение сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Кубок мира по санному спорту стартует в субботу в австрийском Иглсе

Антонов, выигравший вместе с Александром Денисьевым золото в спринте на чемпионате мира - 2020 в Сочи, две недели назад сдал тест на коронавирус, который выявил факт заражения. Оба саночника были изолированы, а по истечении 14 дней прошли повторное тестирование.

"Результаты тестирования показали, что Антонов здоров. В воскресенье мы ждем их в команде", - сказал Чудинов.

Второй этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 5 по 6 декабря в немецком Альтенберге. Сразу после прибытия в этот город все спортсмены и тренеры должны пройти очередное обязательное тестирование на коронавирус.