{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Антонов выздоровел после заражения COVID-19 и в воскресенье прибудет в сборную

Второй этап Кубка мира пройдет с 5 по 6 декабря в Альтенберге
Владислав Антонов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Владислав Антонов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира в соревнованиях экипажей саней-двоек Владислав Антонов, вынужденный пропустить первый этап Кубка мира в австрийском Иглсе из-за заражения коронавирусом, выздоровел и в воскресенье вернется в расположение сборной России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

На эту тему
Кубок мира по санному спорту стартует в субботу в австрийском Иглсе

Антонов, выигравший вместе с Александром Денисьевым золото в спринте на чемпионате мира - 2020 в Сочи, две недели назад сдал тест на коронавирус, который выявил факт заражения. Оба саночника были изолированы, а по истечении 14 дней прошли повторное тестирование.

"Результаты тестирования показали, что Антонов здоров. В воскресенье мы ждем их в команде", - сказал Чудинов.

Второй этап Кубка мира по санному спорту пройдет с 5 по 6 декабря в немецком Альтенберге. Сразу после прибытия в этот город все спортсмены и тренеры должны пройти очередное обязательное тестирование на коронавирус.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону
Второй стала немка Дениз Херрман, третьей - шведка Йоханна Скоттхейм
Читать полностью