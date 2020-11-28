Чудинов: саночники из России не смогли побороться за медали в Иглсе из-за ошибок на трассе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ошибки, случившиеся во время прохождения трассы, не позволили российским саночникам побороться за медали в первый день стартового этапа Кубка мира в австрийском Иглсе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

В заездах на санях-одиночках лучший результат среди россиян показал Семен Павличенко, финишировавший девятым. Десятое место занял двукратный чемпион мира 2020 года и обладатель Кубка мира того же года Роман Репилов. Александр Горбацевич стал 14-м, Степан Федоров - 20-м. В санях-двойках Всеволод Кашкин и Константин Коршунов показали девятый результат, Владислав Южаков и Юрий Прохоров - десятый.

"Серьезные выводы по итогам первого этапа Кубка мира мы будем делать завтра, после того как закончатся спринтерские гонки. Сейчас я бы не стал сетовать на какие-то особенности в предсезонной подготовке, вызванные пандемией. Просто ребята сегодня ошибались на трассе, хотя физические кондиции у всех хорошие", - заметил Чудинов.

"Я понимаю, что мы приучили своих болельщиков к подиумам, но, к сожалению, повторюсь, сегодня были мелкие ошибки, которые не дали возможности побороться за медали. Но разочарования как такого у нас нет, тем более стартовые разгоны у наших спортсменов неплохие. Если посмотреть статистику, то Иглс и ранее никогда не становился для нас сверхуспешным", - сказал собеседник ТАСС.

В прошлом сезоне на этапе Кубка мира в Иглсе Репилов занял второе место, Павличенко - седьмое. Годом ранее Павличенко был пятым, а Репилов - девятым.

В воскресенье вступят в борьбу за награды женщины. За Россию выступят чемпионка мира 2019 года в командной гонке Татьяна Иванова, обладательница двух золотых медалей ЧМ-2020 Екатерина Катникова, занявшая третье место в итоговом зачете Кубка мира прошлого сезона Виктория Демченко, а также участница Игр-2018 Екатерина Батурина. В заключительный день соревнований также запланировано проведение командной гонки и трех спринтерских заездов (мужчины, женщины, мужские двойки).