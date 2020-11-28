Семак заявил, что еще не решил, кто будет капитаном "Зенита" в матче с "Брюгге"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак еще не определился с тем, кто будет капитаном команды в матче Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Об этом тренер рассказал журналистам после матча Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Арсеналом" (0:0), в котором роль капитана исполнял Артем Дзюба.

"Посмотрим, - ответил Семак на соответствующий вопрос. - У нас есть целая группа игроков, выходивших с капитанской повязкой. Сегодня вышел Артем".

Дзюба после появления в сети резонансного видео провел три матча без капитанской повязки. Футболистов на поле выводил защитник Деян Ловрен.

В матче с "Арсеналом" в центре обороны сыграл 19-летний Данила Прохин, который, по словам Семака, будет, скорее всего, безальтернативным кандидатом на эту позицию в матче с "Брюгге" с учетом дисквалификации Ловрена. "Что касается игры, то есть много вопросов. Понятно, что в таком сочетании (с Дмитрием Чистяковым - прим. ТАСС) проводили первый матч. Тем не менее не очень уверенно играли", - отметил он.

Семак также сообщил, что полузащитники Вендел и Магомед Оздоев, учитывая их состояние, вряд ли смогут помочь команде в Бельгии.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" состоится 2 декабря.