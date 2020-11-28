Тренера сборной России по биатлону призвали в армию перед стартом сезона

ТАСС, 28 ноября. Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин был призван в армию накануне первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Истомину 25 лет, он работал в тренерском штабе сборной России с 2018 года. Профессиональную карьеру биатлониста он закончил по состоянию здоровья, после чего начал индивидуально работать с другими биатлонистами как тренер.

Этап Кубка мира в финском Контиолахти завершится 29 ноября.