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Биатлон

Тренера сборной России по биатлону призвали в армию перед стартом сезона

Артему Истомину 25 лет, с 2018 года он находится в штабе сборной
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин был призван в армию накануне первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.

Истомину 25 лет, он работал в тренерском штабе сборной России с 2018 года. Профессиональную карьеру биатлониста он закончил по состоянию здоровья, после чего начал индивидуально работать с другими биатлонистами как тренер.

Этап Кубка мира в финском Контиолахти завершится 29 ноября.

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