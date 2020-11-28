Хэмилтон выиграл квалификацию этапа "Формулы-1" в Бахрейне

ТАСС, 28 ноября. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна - 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Лучший круг Хэмилтон, оформивший чемпионство после предыдущего этапа, проехал за 1 минуту 27,264 секунды. Вторым стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (отставание 0,289 секунды), третьим - нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,414).

Россиянин Даниил Квят, представляющий "Альфа Таури", пробился в третий сегмент и стартует в воскресенье с 10-й позиции, его партнер по команде француз Пьер Гасли - с восьмой.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 17:10 мск.