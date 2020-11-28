"Химки" обыграли "Краснодар" и одержали третью победу подряд в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки" при пустых трибунах из-за действующих в Московской области ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Единственный гол на 67-й минуте матча забил Мохамед Конате. Нападающий впервые отличился в РПЛ, для этого 22-летнему форварду из Буркина-Фасо потребовалось 20 игр, ранее он выступал за "Тамбов" и "Урал".

После окончания матча главный арбитр Сергей Иванов показал красную карточку главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву, который вышел на поле и стал спорить с судьей. Мусаев получил вторую красную карточку в сезоне, ранее он был удален после домашнего матча шестого тура с "Ростовом" (1:1), который прошел 30 августа.

Перед началом матча футболисты обеих команд почтили минутой молчания память аргентинца Диего Марадоны, ушедшего из жизни в среду в возрасте 60 лет.

"Химки" одержали третью победу кряду и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 16 матчах. "Краснодар" идет девятым, имея в активе 21 очко после 16 встреч. Подопечные Мусаева проиграли четыре из последних пяти матчей в национальном первенстве.

В следующем туре "Химки" 6 декабря на выезде сыграют с московским ЦСКА, "Краснодар" днем ранее дома примет волгоградский "Ротор". Краснодарский клуб 2 декабря на домашнем поле проведет игру пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Ренна". Ранее "Краснодар" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжает борьбу за третье место в группе, дающее возможность сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.