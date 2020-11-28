"Химки" обыграли "Краснодар" и одержали третью победу подряд в РПЛ

ХИМКИ /Московская область/, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты подмосковных "Химок" обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Арене-Химки" при пустых трибунах из-за действующих в Московской области ограничений в связи с пандемией коронавируса.
Единственный гол на 67-й минуте матча забил Мохамед Конате. Нападающий впервые отличился в РПЛ, для этого 22-летнему форварду из Буркина-Фасо потребовалось 20 игр, ранее он выступал за "Тамбов" и "Урал".
После окончания матча главный арбитр Сергей Иванов показал красную карточку главному тренеру "Краснодара" Мураду Мусаеву, который вышел на поле и стал спорить с судьей. Мусаев получил вторую красную карточку в сезоне, ранее он был удален после домашнего матча шестого тура с "Ростовом" (1:1), который прошел 30 августа.
Перед началом матча футболисты обеих команд почтили минутой молчания память аргентинца Диего Марадоны, ушедшего из жизни в среду в возрасте 60 лет.
"Химки" одержали третью победу кряду и занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 16 матчах. "Краснодар" идет девятым, имея в активе 21 очко после 16 встреч. Подопечные Мусаева проиграли четыре из последних пяти матчей в национальном первенстве.
В следующем туре "Химки" 6 декабря на выезде сыграют с московским ЦСКА, "Краснодар" днем ранее дома примет волгоградский "Ротор". Краснодарский клуб 2 декабря на домашнем поле проведет игру пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против французского "Ренна". Ранее "Краснодар" лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но продолжает борьбу за третье место в группе, дающее возможность сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|3
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|4
|Динамо
|15
|8
|3
|4
|21-12
|27
|5
|Ростов
|15
|8
|2
|5
|18-15
|26
|6
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|23-21
|24
|7
|Ахмат
|15
|7
|3
|5
|19-18
|24
|8
|Локомотив
|15
|7
|3
|5
|16-16
|24
|9
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|10
|Рубин
|15
|6
|3
|6
|21-22
|21
|11
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|12
|Урал
|15
|3
|7
|5
|11-15
|16
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|15
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8
|16
|Уфа
|15
|1
|4
|10
|9-29
|7