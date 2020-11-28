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Футбол в России

Гендиректор ФК "Тамбов": клуб спасет только переезд или слияние

По словам Ольги Коноваловой, регион не способен содержать команду высшего дивизиона

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. "Тамбов" сможет ликвидировать накопленные задолженности перед футболистами и сотрудниками только за счет переезда в другой регион или объединения с другим клубом. Такое мнение высказала генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова, комментарий которой приводит издание "Спорт-Экспресс".

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По словам Коноваловой, задолженность перед игроками по зарплате составляет более 140 млн рублей, однако руководство сумело закрыть долги за летние месяцы. Она отметила, что "Тамбов" мог перебраться в Нижний Новгород перед сезоном-2020/21 (на данный момент клуб проводит домашние матчи на стадионе в Саранске), однако руководство Тамбовской области заблокировало переезд.

"Ситуация реально тяжелая и неприятная, - сказала Коновалова. - Что касается выхода из нее, думаю, наиболее реальным вариантом является переезд клуба или объединение с какой-либо из команд, это мое мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать".

"Тамбов" занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах. Ранее Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. В противном случае они собираются бойкотировать матч против московского "Спартака". Встреча запланирована на 5 декабря в Москве.

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