Мусаев: "Краснодар" проиграл матч "Химкам" не из-за арбитра

ТАСС, 28 ноября. Футболисты "Краснодара" уступили в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги не из-за работы главного арбитра. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" высказал главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

"Краснодар" проиграл "Химкам" со счетом 0:1.

"Никаких положительных моментов, мы проиграли", - сказал Мусаев.

После финального свистка Мусаев получил красную карточку. "Проиграли не из-за арбитра. Что касается разбирательств, мы были недовольны тем, что нам не дали провести последнюю атаку", - отметил он.

Итоги игры прокомментировал главный тренер "Химок" Игорь Черевченко. "Глупо было бы против "Краснодара" играть первым номером. Мы доигрывали каждый эпизод до конца, подбор был у соперника, но ребята сыграли спокойно, без паники. Одной замены нам было достаточно, так как в процессе игры говорили с ребятами, все были готовы играть", - сказал он.

В следующем туре "Химки" 6 декабря на выезде сыграют с московским ЦСКА, "Краснодар" днем ранее примет волгоградский "Ротор", а 2 декабря проведет домашний матч Лиги чемпионов против французского "Ренна".