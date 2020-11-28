Песков сообщил, что хоккейный гала-матч с Путиным на Красной площади пока не планировался

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Предновогодний гала-матч Ночной хоккейной лиги с участием президента РФ Владимира Путина на катке на Красной площади в этом году пока не планировался, но его проведения нельзя исключать. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на открытии ГУМ-катка возле стен Кремля.

"Посмотрим, пока не планировалось", - ответил пресс-секретарь на вопрос, может ли президент, как и год назад, в конце декабря выйти на лед на Красной площади для участия в гала-матче ночной лиги.

"Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом, пока не планировали, но этого нельзя исключать", - добавил Песков. Он отметил, что это мероприятие на открытом воздухе, поэтому при соблюдении "определенных мер предосторожности" его "вполне можно безопасно" организовать.

25 декабря 2019 года на катке на Красной площади прошел матч Ночной хоккейной лиги, который завершился со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.

Президент вышел на лед традиционно под номером 11. Вместе с ним в команде в красной форме играли, в частности, министр обороны РФ Сергей Шойгу и легенды отечественного хоккея, в том числе Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов и другие. Цвета другой команды, выступившей в белой форме, защищали, в частности, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

Путин известен своей любовью к спорту, особенно к дзюдо и хоккею. Несмотря на плотный график, он регулярно находит время для того, чтобы лично выйти на лед. В последние годы президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.