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Влияние коронавируса на спорт

Запрет на посещение спортивных мероприятий в Подмосковье может быть продлен до Нового года

Как рассказал ТАСС министр спорта Московской области Роман Терюшков, власти не могут рисковать здоровьем болельщиков
Министр спорта Московской области Роман Терюшков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта Московской области Роман Терюшков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Запрет на посещение зрителями спортивных состязаний в Московской области из-за пандемии коронавируса, скорее всего, будет продлен до Нового года. Об этом ТАСС рассказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев 19 октября ввел запрет на проведение массовых мероприятий, который на данный момент действует до 13 декабря.

"Ситуация с коронавирусом в Московской области плюс-минус стабилизировалась, но, думаю, до Нового года будем играть без зрителей. К марту-апрелю начнем потихоньку открывать наши объекты спорта для посещения болельщиков. А сейчас главное - это их здоровье, и мы не может рисковать", - сказал Терюшков.

"12-й игрок очень важен, но, к сожалению, в данной ситуации, которая складывается, мы не можем позволить их допуск на спортивные мероприятия", - добавил он.

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Влияние коронавируса на спорт
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