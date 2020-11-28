"Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом" и продлил серию без поражений в РПЛ до пяти матчей

ГРОЗНЫЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

Матч из-за дисквалификации пропускали капитан "Локомотива" защитник Ведран Чорлука и вице-капитан команды вратарь Маринато Гилерме. Также во встрече из-за простуды не принял участие полузащитник железнодорожников Антон Миранчук. Как отмечается в сообщении пресс-службы клуба, все тесты футболиста на коронавирус дали отрицательный результат.

"Локомотив" в последних пяти матчах чемпионата страны одержал одну победу, также у команды три поражения и одна ничья. "Ахмат" в последних пяти турах не потерпел ни одного поражения (три победы, две ничьи). Последний раз грозненцы проиграли в гостях "Ростову" (0:3) 18 октября.

В турнирной таблице команды набрали по 25 очков. "Ахмат" располагается на шестой строчке, "Локомотив" - на седьмой, грозненцы идут выше за счет преимущества в личных встречах. Матч первого круга, прошедший в Москве, завершился победой "Ахмата" со счетом 3:2.

В следующем туре "Ахмат" 7 декабря в гостях сыграет с "Сочи", "Локомотив" 5 декабря примет казанский "Рубин". Кроме того, "Локомотиву" 1 декабря предстоит провести домашний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга".