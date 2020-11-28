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Футбол в России

"Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом" и продлил серию без поражений в РПЛ до пяти матчей

Встреча завершилась со счетом 0:0
Футболисты "Ахмата" Исмаэл Силва Лима и "Локомотива" Франсуа Камано Елена Афонина/ТАСС
Описание
Футболисты "Ахмата" Исмаэл Силва Лима и "Локомотива" Франсуа Камано
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

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Матч из-за дисквалификации пропускали капитан "Локомотива" защитник Ведран Чорлука и вице-капитан команды вратарь Маринато Гилерме. Также во встрече из-за простуды не принял участие полузащитник железнодорожников Антон Миранчук. Как отмечается в сообщении пресс-службы клуба, все тесты футболиста на коронавирус дали отрицательный результат.

"Локомотив" в последних пяти матчах чемпионата страны одержал одну победу, также у команды три поражения и одна ничья. "Ахмат" в последних пяти турах не потерпел ни одного поражения (три победы, две ничьи). Последний раз грозненцы проиграли в гостях "Ростову" (0:3) 18 октября.

В турнирной таблице команды набрали по 25 очков. "Ахмат" располагается на шестой строчке, "Локомотив" - на седьмой, грозненцы идут выше за счет преимущества в личных встречах. Матч первого круга, прошедший в Москве, завершился победой "Ахмата" со счетом 3:2.

В следующем туре "Ахмат" 7 декабря в гостях сыграет с "Сочи", "Локомотив" 5 декабря примет казанский "Рубин". Кроме того, "Локомотиву" 1 декабря предстоит провести домашний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1695232-1232
2ЦСКА15102328-1132
3Ростов1692522-1629
4Спартак1585225-1629
5Динамо1683522-1627
6Ахмат1674519-1825
7Локомотив1674516-1625
8Сочи1566323-2124
9Краснодар1663724-1921
10Рубин1563621-2221
11Химки1653818-2618
12Урал1537511-1516
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов1533911-1812
15Ротор151597-238
16Уфа1514109-297

 

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