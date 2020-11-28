"Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом" и продлил серию без поражений в РПЛ до пяти матчей

ГРОЗНЫЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ахмат-Арене".
Матч из-за дисквалификации пропускали капитан "Локомотива" защитник Ведран Чорлука и вице-капитан команды вратарь Маринато Гилерме. Также во встрече из-за простуды не принял участие полузащитник железнодорожников Антон Миранчук. Как отмечается в сообщении пресс-службы клуба, все тесты футболиста на коронавирус дали отрицательный результат.
"Локомотив" в последних пяти матчах чемпионата страны одержал одну победу, также у команды три поражения и одна ничья. "Ахмат" в последних пяти турах не потерпел ни одного поражения (три победы, две ничьи). Последний раз грозненцы проиграли в гостях "Ростову" (0:3) 18 октября.
В турнирной таблице команды набрали по 25 очков. "Ахмат" располагается на шестой строчке, "Локомотив" - на седьмой, грозненцы идут выше за счет преимущества в личных встречах. Матч первого круга, прошедший в Москве, завершился победой "Ахмата" со счетом 3:2.
В следующем туре "Ахмат" 7 декабря в гостях сыграет с "Сочи", "Локомотив" 5 декабря примет казанский "Рубин". Кроме того, "Локомотиву" 1 декабря предстоит провести домашний матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|3
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|4
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|5
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|6
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|7
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|16-16
|25
|8
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|23-21
|24
|9
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|10
|Рубин
|15
|6
|3
|6
|21-22
|21
|11
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|12
|Урал
|15
|3
|7
|5
|11-15
|16
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|15
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8
|16
|Уфа
|15
|1
|4
|10
|9-29
|7