"Динамо" потерпело первое поражение при Шварце, разгромно уступив "Ростову" в РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" проиграли "Ростову" со счетом 1:4 в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Ростов-Арене" при ограниченном количестве зрителей.

Счет на 35-й минуте открыл Дмитрий Полоз, реализовав пенальти, на 71-й минуте форвард забил еще один мяч с 11-метровой отметки, на 74-й он оформил первый хет-трик в карьере, забив с игры. Еще один мяч в составе "Ростова" на счету Хорена Байрамяна (85). У "Динамо" отличился Никола Моро (90+1, с пенальти). В середине первого тайма поле из-за повреждения покинул защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев, его заменил Заурбек Плиев.

"Динамо" остается единственной командой сезона РПЛ, не сумевшей набрать очки, уступая по ходу матча. В Ростове-на-Дону московский клуб не может одержать победу на протяжении шести лет, в последний раз "Динамо" переигрывало ростовскую команду в гостевой игре в мае 2014 года (3:2). Всего команды провели между собой 54 матча, "Ростов" одержал 13 побед, "Динамо" выиграло 24 матча, еще 17 встреч завершились ничейным результатом.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. В сентябре "Динамо" просило экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза проверить Лапочкина на полиграфе. Недовольство клуба вызвали решения судьи в домашнем матче седьмого тура РПЛ против казанского "Рубина" (0:1).

"Динамо" потерпело первое поражение с момента назначения на пост главного тренера Сандро Шварца. Ранее под руководством немецкого специалиста бело-голубые одержали три победы и сыграли вничью с московским "Спартаком" в предыдущем туре РПЛ. В каждой игре при Шварце "Динамо" забивало и пропускало.

В следующем туре подопечные Шварца 6 декабря примут тульский "Арсенал", "Ростов" в этот же день встретится на домашнем поле с "Уфой".