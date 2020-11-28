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Футбол в России

"Динамо" потерпело первое поражение при Шварце, разгромно уступив "Ростову" в РПЛ

В составе победителей первый хет-трик в карьере оформил Дмитрий Полоз, два мяча он забил с пенальти
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко и форвард "Динамо" Николай Комличенко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Полузащитник "Ростова" Роман Еременко и форвард "Динамо" Николай Комличенко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" проиграли "Ростову" со счетом 1:4 в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Ростов-Арене" при ограниченном количестве зрителей.

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Счет на 35-й минуте открыл Дмитрий Полоз, реализовав пенальти, на 71-й минуте форвард забил еще один мяч с 11-метровой отметки, на 74-й он оформил первый хет-трик в карьере, забив с игры. Еще один мяч в составе "Ростова" на счету Хорена Байрамяна (85). У "Динамо" отличился Никола Моро (90+1, с пенальти). В середине первого тайма поле из-за повреждения покинул защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев, его заменил Заурбек Плиев.

"Динамо" остается единственной командой сезона РПЛ, не сумевшей набрать очки, уступая по ходу матча. В Ростове-на-Дону московский клуб не может одержать победу на протяжении шести лет, в последний раз "Динамо" переигрывало ростовскую команду в гостевой игре в мае 2014 года (3:2). Всего команды провели между собой 54 матча, "Ростов" одержал 13 побед, "Динамо" выиграло 24 матча, еще 17 встреч завершились ничейным результатом.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. В сентябре "Динамо" просило экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза проверить Лапочкина на полиграфе. Недовольство клуба вызвали решения судьи в домашнем матче седьмого тура РПЛ против казанского "Рубина" (0:1).

"Динамо" потерпело первое поражение с момента назначения на пост главного тренера Сандро Шварца. Ранее под руководством немецкого специалиста бело-голубые одержали три победы и сыграли вничью с московским "Спартаком" в предыдущем туре РПЛ. В каждой игре при Шварце "Динамо" забивало и пропускало.

В следующем туре подопечные Шварца 6 декабря примут тульский "Арсенал", "Ростов" в этот же день встретится на домашнем поле с "Уфой".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1695232-1232
2ЦСКА15102328-1132
3Ростов1692522-1629
4Спартак1585225-1629
5Динамо1683522-1627
6Ахмат1674519-1825
7Локомотив1674516-1625
8Сочи1566323-2124
9Краснодар1663724-1921
10Рубин1563621-2221
11Химки1653818-2618
12Урал1537511-1516
13Арсенал1635817-2714
14Тамбов1533911-1812
15Ротор151597-238
16Уфа1514109-297

 

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