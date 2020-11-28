"Динамо" потерпело первое поражение при Шварце, разгромно уступив "Ростову" в РПЛ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" проиграли "Ростову" со счетом 1:4 в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Ростов-Арене" при ограниченном количестве зрителей.
Счет на 35-й минуте открыл Дмитрий Полоз, реализовав пенальти, на 71-й минуте форвард забил еще один мяч с 11-метровой отметки, на 74-й он оформил первый хет-трик в карьере, забив с игры. Еще один мяч в составе "Ростова" на счету Хорена Байрамяна (85). У "Динамо" отличился Никола Моро (90+1, с пенальти). В середине первого тайма поле из-за повреждения покинул защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев, его заменил Заурбек Плиев.
"Динамо" остается единственной командой сезона РПЛ, не сумевшей набрать очки, уступая по ходу матча. В Ростове-на-Дону московский клуб не может одержать победу на протяжении шести лет, в последний раз "Динамо" переигрывало ростовскую команду в гостевой игре в мае 2014 года (3:2). Всего команды провели между собой 54 матча, "Ростов" одержал 13 побед, "Динамо" выиграло 24 матча, еще 17 встреч завершились ничейным результатом.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. В сентябре "Динамо" просило экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза проверить Лапочкина на полиграфе. Недовольство клуба вызвали решения судьи в домашнем матче седьмого тура РПЛ против казанского "Рубина" (0:1).
"Динамо" потерпело первое поражение с момента назначения на пост главного тренера Сандро Шварца. Ранее под руководством немецкого специалиста бело-голубые одержали три победы и сыграли вничью с московским "Спартаком" в предыдущем туре РПЛ. В каждой игре при Шварце "Динамо" забивало и пропускало.
В следующем туре подопечные Шварца 6 декабря примут тульский "Арсенал", "Ростов" в этот же день встретится на домашнем поле с "Уфой".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|9
|5
|2
|32-12
|32
|2
|ЦСКА
|15
|10
|2
|3
|28-11
|32
|3
|Ростов
|16
|9
|2
|5
|22-16
|29
|4
|Спартак
|15
|8
|5
|2
|25-16
|29
|5
|Динамо
|16
|8
|3
|5
|22-16
|27
|6
|Ахмат
|16
|7
|4
|5
|19-18
|25
|7
|Локомотив
|16
|7
|4
|5
|16-16
|25
|8
|Сочи
|15
|6
|6
|3
|23-21
|24
|9
|Краснодар
|16
|6
|3
|7
|24-19
|21
|10
|Рубин
|15
|6
|3
|6
|21-22
|21
|11
|Химки
|16
|5
|3
|8
|18-26
|18
|12
|Урал
|15
|3
|7
|5
|11-15
|16
|13
|Арсенал
|16
|3
|5
|8
|17-27
|14
|14
|Тамбов
|15
|3
|3
|9
|11-18
|12
|15
|Ротор
|15
|1
|5
|9
|7-23
|8
|16
|Уфа
|15
|1
|4
|10
|9-29
|7