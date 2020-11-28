Терюшков: футболисты "Химок" были единым коллективом в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Игроки футбольного клуба "Химки" сыграли с максимальной концентрацией в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" и были единым коллективом. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

Подмосковный клуб обыграл на своем поле "Краснодар" со счетом 1:0.

"Мы рассчитывали взять реванш после поражения в первом круге со счетом 2:7, - сказал Терюшков. - Понятно, что не получилось 3:0 или 4:0, но в любом случае - это победа, и за нее тоже дают три очка, эмоции только положительные. Команда сыграла с максимальной концентрацией, полностью выполнив тренерскую установку, на поле был единый коллектив. Поздравляю с первым голом Мохамеда Конате, до этого он забивал только в товарищеских матчах с "Динамо" и "Нижним Новгородом".

"Задача на сезон у нас остается - быть в десятке, как и планировали. Самое отрадное, что те ребята, которые у нас играли в ФНЛ и в премьер-лиге, оказались максимально готовы. Конечно, Денис Глушаков и Резиуан Мирзов здорово усилили команду. Несмотря на то, что мы отдали инициативу и владение мячом было на стороне гостей, по количеству ударов в створ переиграли "Краснодар", - добавил Терюшков.

"Химки" занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 16 матчах. В следующем туре команда Игоря Черевченко 6 декабря на выезде сыграет с московским ЦСКА.