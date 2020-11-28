Тренер "Витязя" заявил, что был готов драться с наставником "Йокерита" в матче КХЛ

ТАСС, 28 ноября. Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец был готов подраться с наставником "Йокерита" Лаури Марьямяки в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чтобы не дать в обиду своих игроков. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Витязь" дома выиграл со счетом 4:3 (по буллитам) у "Йокерита", в конце игры тренеры обменялись резкими высказываниями на повышенных тонах.

"Даже было желание подраться, но понятно, что тогда пострадает команда, поскольку уберут тренера. Надо сдерживаться, но эмоции совершенно другие. Просто я не терплю, когда люди приезжают из другой страны, начинают диктовать какие-то условия или учат, как тренировать. Пускай он учит в своей Финляндии", - сказал Кравец.

"Мне достаточно лет, чтобы молодой человек учил, как мне тренировать, пускай он учит финских друзей. Когда игроку бьют под ребра, а потом кричат: "Правила, правила", это несерьезно. Я за команду и не дам в обиду своих игроков и свою страну", - добавил он.