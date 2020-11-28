Россиянка Виктория Мешкова завоевала олимпийскую лицензию на ЧЕ по скалолазанию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россиянка Виктория Мешкова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве, что позволило ей квалифицироваться на летние Олимпийские игры в Токио.

Второе место заняла чешка Элишка Адамовска, третьей стала представительница Великобритании Молли Томпсон-Смит. Чемпионат Европы завершится 28 ноября.

Мешкова стала первой в истории спортсменкой, которая выиграла две и более золотые медали на одном чемпионате Европы. Ранее она стала победительницей в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг".

Мешкова стала второй россиянкой, квалифицировавшейся на Игры. Ранее через квалификационный турнир отобралась Юлия Каплина. Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Скалолазание впервые будет представлено в программе Олимпиад, соревнования пройдут в многоборье у женщин и мужчин.