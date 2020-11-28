{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Виктория Мешкова завоевала олимпийскую лицензию на ЧЕ по скалолазанию

Спортсменка на турнире в Москве победила в многоборье и в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг"
Виктория Мешкова Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Виктория Мешкова
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россиянка Виктория Мешкова завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве, что позволило ей квалифицироваться на летние Олимпийские игры в Токио.

Второе место заняла чешка Элишка Адамовска, третьей стала представительница Великобритании Молли Томпсон-Смит. Чемпионат Европы завершится 28 ноября.

Мешкова стала первой в истории спортсменкой, которая выиграла две и более золотые медали на одном чемпионате Европы. Ранее она стала победительницей в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг".

Мешкова стала второй россиянкой, квалифицировавшейся на Игры. Ранее через квалификационный турнир отобралась Юлия Каплина. Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Скалолазание впервые будет представлено в программе Олимпиад, соревнования пройдут в многоборье у женщин и мужчин.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Мешкова: попадание на Олимпиаду важнее трех золотых медалей ЧЕ по скалолазанию
Российская спортсменка победила в многоборье, в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг"
Читать полностью