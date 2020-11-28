Мешкова: попадание на Олимпиаду важнее трех золотых медалей ЧЕ по скалолазанию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Трехкратная победительница чемпионата Европы по скалолазанию в Москве Виктория Мешкова считает попадание на Олимпиаду более важным событием, чем золотые медали европейского первенства. Об этом она сказала журналистам.

В субботу Мешкова завоевала золотую медаль в многоборье, что позволило ей квалифицироваться на летние Олимпийские игры в Токио. Ранее она выиграла золото чемпионата Европы в дисциплине "трудность" и "боулдеринг".

"Не верю в победу, это что-то нереальное, - сказала Мешкова. - Я первая в мире выиграла три золотые медали на одном чемпионате Европы? Да я на Олимпиаду попала, это самое важное! К "трудности" я подошла в правильном настрое, и все получилось. Сейчас больше всего хочу пойти и поздравить тренеров, это их большая заслуга".

"Состояние менялось день ото дня, начинала чемпионат очень аккуратно, выходила после болезни. Сегодня психологически было тяжелее, потому что выходила уже после двух золотых медалей. Боулдеринг - самый нелюбимый мой вид, там все зависит от того, какие трассы попадутся, но я забыла про боулдеринг, настраивалась на "трудность", чтобы поймать свой режим, что я все контролирую. Олимпиада для меня - это что-то нереальное, безумно рада, это наша большая мечта и цель с тренером", - добавила спортсменка.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Скалолазание впервые будет представлено в программе Олимпиад, соревнования пройдут в многоборье у женщин и мужчин.