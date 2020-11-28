Глушаков назвал секрет успеха "Химок" в последних матчах РПЛ

ТАСС, 28 ноября. Причиной успешной игры подмосковных "Химок" в последних турах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) является самоотдача футболистов вкупе с организацией игры и поддержкой со стороны руководства. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал полузащитник "Химок" Денис Глушаков.

В субботу "Химки" дома обыграли "Краснодар", одержав третью победу подряд в РПЛ. Подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 16 матчах.

"Хорошо тренируемся - так и выглядим на поле, вот залог успеха, - сказал Глушаков. - Все выкладываются, бьются друг за друга, мы - одна команда. Чувствуется поддержка и забота со стороны руководства. Это вкупе с организацией игры и выливается в хорошие результаты".

Глушаков отметил, что результативность не является его основной задачей в "Химках".

"Мое дело - выходить на поле в составе "Химок" и выкладываться. Получится - забивать, не получится - отдавать, не получится это - пахать в обороне. От меня просто ждут много голов. Да, я способен поражать ворота, но это не моя основная работа как центрального полузащитника".

В 17-м туре РПЛ "Химки" 6 декабря в гостях встретятся с московским ЦСКА. "Против армейцев не выступал уже, наверное, года два: то в дубле был, то дисквалифицирован, то травмирован. Просто хотелось бы наконец-то уже сыграть с ними", - заключил игрок.