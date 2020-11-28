Победитель чемпионата Европы скалолаз Рубцов не считал себя фаворитом турнира

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский скалолаз Алексей Рубцов, занявший первое место в многоборье на чемпионате Европы в Москве, не причислял себя к фаворитам соревнований. Об этом он рассказал журналистам.

Рубцов в субботу победил в многоборье и завоевал олимпийскую лицензию. Второе место занял швейцарец Саша Леманн, третье - россиянин Сергей Лужецкий. Многоборье включает в себя три дисциплины - "боулдеринг", "скорость" и "трудность".

"Не ощутил до конца, что победил, и не считал себя главным фаворитом, - сказал Рубцов. - Был уверен, что Сергей [Лужецкий] завоюет лицензию, но мне сегодня было достаточно победить в своей дисциплине. Я показал хорошее время в "скорости", у меня появилась мотивация, которая помогла мне в боулдеринге. А потом уже почувствовал, что у меня есть шанс".

"Держал в голове момент, что швейцарец, скорее всего, победит в "трудности", но что его может кто-то оббежать. Да, чуть-чуть заплакал, когда стал ясен результат. Это была тяжелая победа, я самый возрастной спортсмен тут, мне сложно восстанавливаться, чувствую усталость. Очень много сил и здоровья было потрачено, небольшая надежда была, и я сейчас очень счастлив", - отметил спортсмен.

Олимпийские игры в Токио запланированы на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Скалолазание впервые будет представлено в программе Олимпиад, соревнования пройдут в многоборье у женщин и мужчин.