Взять Казань и вернуть лидерство. "Рубин" - ЦСКА и еще три матча закроют 16-й тур РПЛ

В случае ничьей или победы армейский клуб возглавит турнирную таблицу, на первое место которой по итогам субботних матчей вышел "Зенит"

ТАСС, 29 ноября. Программа 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. Все встречи тура начинаются с минуты молчания в память об аргентинском футболисте Диего Марадоне. Воскресную программу тура откроет встреча в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Сочи" (начало - 12:00 мск). Главные тренеры команд Юрий Матвеев и Владимир Федотов в свое время вместе играли за "Уралмаш", а затем работали в тренерском штабе екатеринбургского клуба. Матч первого круга в Сочи не выявил победителя - встреча завершилась со счетом 0:0. После 15 игр "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице с 16 очками, сочинцы находятся на восьмой позиции с 24 баллами.

Уральцы не проигрывают в четырех последних турах (победа, три ничьи), беспроигрышная серия сочинцев насчитывает на один матч меньше (победа, две ничьи). В последнем туре команда Федотова сыграла вничью с ЦСКА (1:1), уступая по ходу встречи. "Урал" же в Волгограде разошелся миром с "Ротором" (0:0). На своем поле уральская команда не может выиграть в последних четырех матчах (три ничьи, поражение). Последний раз в родных стенах подопечные Федотова праздновали победу в седьмом туре над "Химками" (3:1). Сочинцы же не могут одержать победу в гостях на протяжении четырех игр (ничья, три поражения). В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами: "Сочи" выиграл со счетом 2:0, "Урал" - 3:1. У хозяев под вопросом выход на поле защитника Стефана Страндберга, полузащитников Романа Емельянова и Андрея Егорычева. Тренерский штаб "Сочи" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного полузащитника Артура Юсупова, а также травмированных защитника Кирилла Заики, полузащитников Алексея Померко и Ивелина Попова. "Уфа" в надежде на первую домашнюю победу

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"Уфа" проведет последний домашний матч РПЛ в этом году, их соперником станет "Тамбов", встреча начнется в 14:00 мск. В этом сезоне команда еще ни разу не победила на своем стадионе (три ничьи, пять поражений), а общая домашняя безвыигрышная серия уфимцев составляет уже 12 матчей (шесть ничьих, шесть поражений) при всего пяти забитых мячах. Последний раз "Уфа" на своем поле побеждала 21 июня 2019 года именно "Тамбов" (2:1). При Рашиде Рахимове команда не выигрывала (ничья, четыре поражения) и после 15 игр замыкает турнирную таблицу с семью очками. Из-за дисквалификации с "Тамбовом" не сыграют защитники Боян Йокич и Джемал Табидзе, под вопросом участие в матче нападающего Ловро Бизьяка. Футболистов "Тамбова" волнуют сейчас больше выплаты задолженностей по зарплате, чем турнирная судьба клуба. Сразу восемь игроков команды не хотят выходить на следующий матч тура с московским "Спартаком" из-за невыплаченных долгов. Команда Сергея Первушина не выигрывает на протяжении четырех матчей (ничья, три поражения). В последнем туре тамбовчане уступили на выезде "Краснодару" (0:1). В нынешнем сезоне в гостях "Тамбов" выиграл только раз - в 11-м туре у "Ротора" (2:0). После 15 матчей команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 12 очками. У гостей матч в Уфе из-за дисквалификаций пропустят защитники Гурам Тетрашвили и Вараздат Ароян. ЦСКА попробует вернуть единоличное лидерство В 16:30 мск в Казани прозвучит стартовый свисток в матче между "Рубином" и столичным ЦСКА. В августе "Рубин" под руководством бывшего главного тренера красно-синих Леонида Слуцкого в гостях обыграл соперника со счетом 2:1. На своем же поле казанцы последний раз обыгрывали ЦСКА 23 августа 2014 года - 2:1. Всего соперники провели между собой 43 официальных матча: 23 раза выиграл столичный клуб, 12 - "Рубин", восемь встреч завершились вничью.

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Обе команды на данном этапе выглядят не в оптимальной форме. ЦСКА в предыдущем туре не смог удержать победу в домашнем матче против "Сочи" (1:1), а в четверг в Лиге Европы, играя в большинстве почти весь второй тайм, не смог забить нидерландскому "Фейенорду" (0:0). "Рубин" в прошлом туре проиграл дома "Ростову" (0:2) и опустился на десятую строчку в турнирной таблице с 21 баллами. ЦСКА после субботней ничьей "Зенита" опустился с первого на второе место, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям. Чтобы вернуть себе единоличное лидерство в чемпионате, ЦСКА хватит и одного балла, а в случае победы подопечные Виктора Гончаренко оторвутся от преследователя на три очка. ЦСКА по-прежнему испытывает кадровый кризис. Травмированы защитники Бруно Фукс, Кирилл Набабкин, под вопросом участие в матче еще трех игроков обороны - Марио Фернандеса, Виктора Васина, Вадима Карпова. Вне заявки из-за сомнительного теста на коронавирус находится полузащитник Алан Дзагоев. Приходится изыскивать дополнительные резервы и Слуцкому. В команде травмированы защитник Филип Уремович, нападающий Джордже Деспотович, под вопросом участие в матче форварда Ивана Игнатьева. Из-за положительного теста на коронавирус на карантине находится один из лучших дриблеров РПЛ - Хвича Кварацхелия. Возможное троевластие Закроет программу тура встреча в Москве между "Спартаком" и волгоградским "Ротором", которая начнется в 19:00 мск. Красно-белые не выигрывают в РПЛ уже больше месяца. Последний раз подопечные Доменико Тедеско праздновали победу 24 октября, обыграв в 12-м туре в гостях "Краснодар" (3:1). В последнем матче "Спартак" сыграл вничью в дерби с "Динамо" (1:1) и продлил безвыигрышную серию до трех матчей (две ничьи, поражение). После 15 матчей спартаковцы идут на четвертой позиции в таблице РПЛ с 29 очками и в случае своей победы и поражения ЦСКА могут сравняться с армейцами и "Зенитом" по набранным очкам, но будут уступать им по дополнительным показателям.

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До весны "Спартак" остался без нападающего Александра Соболева, который недавно перенес операцию в Риме. Тренерский штаб красно-белых также не сможет рассчитывать в воскресенье на травмированного Максима Глушенкова. Из-за дисквалификации матч с "Ротором" пропустит полузащитник Лукас Айртон. "Ротор" после 15 матчей идет на 15-м месте в турнирной таблице с восьмью очками. Единственную победу команда Александра Хацкевича одержала именно в Москве, обыграв "Локомотив" (2:1). Также в столице новичок РПЛ смог отнять очки у "Динамо" (0:0). В прошлом туре волгоградцы дома сыграли вничью с "Уралом" (0:0) и продлили серию без побед в турнире до трех матчей (две ничьи, поражение). В противостоянии "Спартака" и "Ротора" тотальный перевес по победам за столичным клубом. Из 29 матчей в чемпионатах России и кубке страны красно-белые выиграли 18, волгоградцы были сильнее только в трех случаях, восемь встреч завершились вничью. Последний раз "Ротор" выигрывал у спартаковцев 17 августа 1996 года в Волгограде со счетом 4:3.