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Летние олимпийские виды спорта

Бычков: российские скалолазы показали практически идеальный результат на ЧЕ в Москве

Сборная России выиграла на чемпионате Европы 12 медалей
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию показала практически идеальный результат на чемпионате Европы в Москве. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

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В заключительный день турнира россиянка Виктория Мешкова завоевала золотую медаль в многоборье, что позволило ей квалифицироваться на летние Олимпийские игры в Токио. У мужчин олимпийскую лицензию завоевал россиянин Алексей Рубцов, также занявший первое место в многоборье. Всего сборная России выиграла на чемпионате Европы 12 медалей.

"Задачи на турнир сборная выполнила более чем на 100 процентов. Любой мог завоевать медаль, все были хорошо готовы, - отметил Бычков. - До последних минут соревнования держали в напряжении, все очень переживали, буквально в последний момент решилась судьба олимпийских путевок".

"Очень рад не только результатам, но и тому, что нам вообще удалось провести эти соревнования. Это хорошее окончание такого сложного года. И сам турнир прошел практически идеально, и результаты были такие же", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы прошел с 21 по 28 ноября в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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