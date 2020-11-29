Бычков: российские скалолазы показали практически идеальный результат на ЧЕ в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная России по скалолазанию показала практически идеальный результат на чемпионате Европы в Москве. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

В заключительный день турнира россиянка Виктория Мешкова завоевала золотую медаль в многоборье, что позволило ей квалифицироваться на летние Олимпийские игры в Токио. У мужчин олимпийскую лицензию завоевал россиянин Алексей Рубцов, также занявший первое место в многоборье. Всего сборная России выиграла на чемпионате Европы 12 медалей.

"Задачи на турнир сборная выполнила более чем на 100 процентов. Любой мог завоевать медаль, все были хорошо готовы, - отметил Бычков. - До последних минут соревнования держали в напряжении, все очень переживали, буквально в последний момент решилась судьба олимпийских путевок".

"Очень рад не только результатам, но и тому, что нам вообще удалось провести эти соревнования. Это хорошее окончание такого сложного года. И сам турнир прошел практически идеально, и результаты были такие же", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат Европы прошел с 21 по 28 ноября в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой.