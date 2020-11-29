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Летние олимпийские виды спорта

Умер бывший президент Королевской федерации гандбола Испании Хуан де Диос Роман

Причиной смерти стал инсульт

ТАСС, 29 ноября. Бывший президент Королевской федерации гандбола Испании Хуан де Диос Роман скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной смерти стал инсульт.

Хуан де Диос Роман возглавлял федерацию с 2008 по 2013 год. В качестве главного тренера он дважды приводил мужскую сборную Испании к бронзовым медалям Олимпийских игр (1996, 2000), также вместе с командой он два раза завоевывал серебряные (1996, 1998) и один раз бронзовые (2000) награды чемпионатов Европы.

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Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
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