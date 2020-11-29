{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Диего Марадона

Новозеландские регбисты почтили память Марадоны перед матчем с аргентинцами

Капитан команды Сэм Кейн перед исполнением традиционной для команды хаки положил в центре поля футболку с 10-м номером
Сэм Кейн AP Photo/Rick Rycroft
Описание
Сэм Кейн
© AP Photo/Rick Rycroft

ТАСС, 29 ноября. Сборная Новой Зеландии по регби отдала дань памяти футболисту Диего Марадоне перед началом матча Кубка трех наций с командой Аргентины.

Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

' All Blacks/YouTube'

Капитан новозеландцев Сэм Кейн перед исполнением традиционной для команды хаки положил в центре поля футболку с 10-м номером и фамилией Марадоны.

Матч закончился крупной победой сборной Новой Зеландии - 38:0.

Теги
Умер Диего Марадона
Летние олимпийские виды спорта
Умер бывший президент Королевской федерации гандбола Испании Хуан де Диос Роман
Причиной смерти стал инсульт
Читать полностью