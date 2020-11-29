Новозеландские регбисты почтили память Марадоны перед матчем с аргентинцами

ТАСС, 29 ноября. Сборная Новой Зеландии по регби отдала дань памяти футболисту Диего Марадоне перед началом матча Кубка трех наций с командой Аргентины.
Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.
' All Blacks/YouTube'
Капитан новозеландцев Сэм Кейн перед исполнением традиционной для команды хаки положил в центре поля футболку с 10-м номером и фамилией Марадоны.
Матч закончился крупной победой сборной Новой Зеландии - 38:0.