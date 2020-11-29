Церемония введения Брайанта в Зал славы баскетбола имени Нейсмита пройдет в мае 2021 года

ТАСС, 29 ноября. Торжественная церемония введения в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита пройдет с 13 по 15 мая 2021 года. Об этом сообщает телеканал AP со ссылкой на релиз Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Изначально церемония должна была состояться с 28 по 30 августа, но была перенесена из-за коронавируса.

Членом Зала славы станет бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант. 26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. Вместе с Брайантом в Зал славы будут включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт.