Бывший игрок НБА Нейт Робинсон проиграл видеоблогеру Полу в дебютном поединке в боксе

Ранее 36-летний Робинсон заявлял, что хочет выйти на ринг против его давнего соперника в блогосфере - KSI. В январе Пол выиграл в первом раунде у близкого друга KSI - также видеоблогера AnEsonGib. Это произошло через два месяца после того, как KSI одержал верх над 25-летним братом Джейка - Логаном Полом.

ТАСС, 29 ноября. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейт Робинсон дебютировал в профессиональном боксе. В шестираундовом поединке он уступил видеоблогеру Джейку Полу нокаутом во втором раунде.

Робинсон провел 11 сезонов в НБА (2005-2016), выступая за "Нью-Йорк", "Бостон", "Оклахому", "Голден Стейт", "Чикаго", "Денвер", "Клипперс" и "Нью-Орлеан". На его счету 618 матчей в НБА, средние показатели за игру - 11,0 очка, 2,3 подбора и 3,0 передачи. Он трижды побеждал в конкурсе по броскам сверху в рамках Матчей звезд НБА (2006, 2009, 2010).

Поединок предшествовал бою между бывшими абсолютными чемпионами мира Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим.