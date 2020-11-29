Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

ТАСС, 29 ноября. Выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом - младшим завершился вничью. Бой бывших абсолютных чемпионов мира прошел в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр".

Тайсон заработает за бой $10 млн, Джонс - $3 млн. Также оба спортсмена получат проценты от продажи платных трансляций.

Легенды мирового бокса вернулись на ринг в возрасте после 50 лет. Тайсону 54 года, Джонсу - 51 год, первый завершил карьеру в 2005 году после серии из двух поражений, второй провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Боксеры могли встретиться и во время активной карьеры - в 2003 году, когда Джонс стал чемпионом мира в супертяжелом весе, победив Джона Руиса. Но, по версии боксера Андре Уорда, сначала Джонс запросил гонорар на $10 млн больше взамен предложенных $40 млн, а затем у Тайсона начались различные житейские неприятности - судебные дрязги с женой, финансовый конфликт с промоутером Доном Кингом, избиение двух мужчин в гостинице, банкротство - и о поединке так и не удалось договориться.

Нынешний поединок носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов по две минуты, а боксеры вышли на ринг не в привычных для современного бокса 10-унцевых перчатках, а 12-унцевых, а также без защитных шлемов. Официального судейства поединка не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC), которое изготовило для победителя специальный пояс WBC Frontline Battle Belt, организовало неофициальное судейство - подсчет очков вели бывшие чемпионы мира по версии этой организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон, которые и определяли победителя.

Результат этого поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. Тайсон провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.