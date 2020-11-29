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Бокс

Глава WBC Сулейман: Тайсон и Джонс показали отличный пример

Маурисио Сулейман восхищен физической формой боксеров
Президент WBC Маурисио Сулейман EPA/SASHENKA GUTIÉRREZ
Описание
Президент WBC Маурисио Сулейман
© EPA/SASHENKA GUTIÉRREZ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Майк Тайсон и Рой Джонс - младший показали отличный пример своим боксерским поединком. Такое мнение высказал ТАСС президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

В воскресенье Тайсон и Джонс провели в Лос-Анджелесе восьмираундовый выставочный поединок по специальным правилам, который закончился вничью. На кону боя стоял пояс WBC Frontline Battle Belt.

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"Это было великолепное зрелище, - сказал Сулейман. - Да, у нас два обладателя титула, это отлично. Показать такую готовность в 50 лет - это невероятно. Думаю, что Майк и Рой показали отличный пример всем".

Тайсону 54 года, Джонсу - 51, первый завершил карьеру в 2005 году после серии из двух поражений, второй провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Результат выставочного поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. В послужном списке Тайсона 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, Джонса - 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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