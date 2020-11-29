Глава WBC Сулейман: Тайсон и Джонс показали отличный пример

В воскресенье Тайсон и Джонс провели в Лос-Анджелесе восьмираундовый выставочный поединок по специальным правилам, который закончился вничью. На кону боя стоял пояс WBC Frontline Battle Belt.

"Это было великолепное зрелище, - сказал Сулейман. - Да, у нас два обладателя титула, это отлично. Показать такую готовность в 50 лет - это невероятно. Думаю, что Майк и Рой показали отличный пример всем".

Тайсону 54 года, Джонсу - 51, первый завершил карьеру в 2005 году после серии из двух поражений, второй провел последний поединок в 2018 году и выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Результат выставочного поединка не будет внесен в официальную статистику боксеров. В послужном списке Тайсона 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, Джонса - 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.