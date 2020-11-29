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Футбол в Италии

На тренировочной базе футбольного клуба "Рома" обнаружены снаряды Второй мировой войны

20 неразорвавшихся бомб были найдены при строительстве новых тренировочных полей

ТАСС, 29 ноября. Снаряды времен Второй мировой войны были найдены на территории учебно-тренировочного центра "Тригория", являющегося тренировочной базой итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Такое не происходит каждый день. Большое спасибо итальянской армии и отряду саперов, которые на этой неделе благополучно убрали несколько снарядов, датированных временами Второй мировой войны, с территории нашей базы", - говорится в сообщении клуба.

Согласно информации портала Football Italia, 20 неразорвавшихся бомб были обнаружены при строительстве новых тренировочных полей. Вся строительная деятельность была приостановлена, футболисты "Ромы" находились в другой части базы, так что их тренировочный процесс не был затронут.

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