На тренировочной базе футбольного клуба "Рома" обнаружены снаряды Второй мировой войны

ТАСС, 29 ноября. Снаряды времен Второй мировой войны были найдены на территории учебно-тренировочного центра "Тригория", являющегося тренировочной базой итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Такое не происходит каждый день. Большое спасибо итальянской армии и отряду саперов, которые на этой неделе благополучно убрали несколько снарядов, датированных временами Второй мировой войны, с территории нашей базы", - говорится в сообщении клуба.
Well, this doesn’t happen every day...— AS Roma English (@ASRomaEN) November 28, 2020
A big thank you to the Italian army and their bomb squad, after they safely and successfully removed a number of devices dating back to the Second World War from the club’s training centre at Trigoria this week! #ASRoma pic.twitter.com/8HDiURbxTe
Согласно информации портала Football Italia, 20 неразорвавшихся бомб были обнаружены при строительстве новых тренировочных полей. Вся строительная деятельность была приостановлена, футболисты "Ромы" находились в другой части базы, так что их тренировочный процесс не был затронут.