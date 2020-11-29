На тренировочной базе футбольного клуба "Рома" обнаружены снаряды Второй мировой войны

ТАСС, 29 ноября. Снаряды времен Второй мировой войны были найдены на территории учебно-тренировочного центра "Тригория", являющегося тренировочной базой итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Такое не происходит каждый день. Большое спасибо итальянской армии и отряду саперов, которые на этой неделе благополучно убрали несколько снарядов, датированных временами Второй мировой войны, с территории нашей базы", - говорится в сообщении клуба.