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Бокс

Рой Джонс поблагодарил россиян за поддержку в поединке против Майка Тайсона

Выставочный бой прошел в воскресенье и завершился ничейным результатом
Майк Тайсон и Рой Джонс - младший Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports
Описание
Майк Тайсон и Рой Джонс - младший
© Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports

ТАСС, 29 ноября. Рой Джонс - младший, имеющий российское гражданство, выразил благодарность россиянам за поддержку во время выставочного боксерского поединка против Майка Тайсона. Об этом Джонс заявил по окончании боя.

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Поединок между Тайсоном и Джонсом прошел в воскресенье в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" и завершился ничейным результатом.

"Спасибо моему родному городу за поддержку. Благодарю россиян, спасибо им за их поддержку", - сказал Джонс.

Джонсу 51 год, он получил российский паспорт 12 сентября 2015 года. Последний поединок боксера прошел в 2018 году, он выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

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Тайсон, МайкБокс
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