Рой Джонс поблагодарил россиян за поддержку в поединке против Майка Тайсона

ТАСС, 29 ноября. Рой Джонс - младший, имеющий российское гражданство, выразил благодарность россиянам за поддержку во время выставочного боксерского поединка против Майка Тайсона. Об этом Джонс заявил по окончании боя.

Поединок между Тайсоном и Джонсом прошел в воскресенье в Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" и завершился ничейным результатом.

"Спасибо моему родному городу за поддержку. Благодарю россиян, спасибо им за их поддержку", - сказал Джонс.

Джонсу 51 год, он получил российский паспорт 12 сентября 2015 года. Последний поединок боксера прошел в 2018 году, он выиграл 12 из 13 предыдущих боев. Джонс был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.