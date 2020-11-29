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Футбол в России

В матче РПЛ "Урал" - "Сочи" не используются офсайдные линии VAR

Погодные условия в Екатеринбурге не позволяют нанести разметку на поле для калибровки офсайдных линий

ТАСС, 29 ноября. Матч 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским "Уралом" и "Сочи" проходит без использования офсайдных линий системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Из-за сложных погодных условий службам стадиона не удалось нанести необходимую разметку на поле, что сделало невозможным проведение калибровки офсайдных линий. В связи с этим использование технологии определения офсайда в данном матче невозможно. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме.

Использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и протокола VAR.

В данный момент в матче идет первый тайм.

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