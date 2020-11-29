СМИ: "Ростов" заинтересован в приобретении футболиста сборной Румынии

ТАСС, 29 ноября. Футбольный клуб "Ростов", выступающий в Тинькофф - Российской премьер-лиге, заинтересован в трансфере полузащитника "Стяуа" и сборной Румынии Денниса Мана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал ProSport.

По информации источника, "Ростов" давно следит за 22-летним футболистом и планирует осуществить трансфер зимой. Российский клуб готов заплатить за Мана около €5 млн и выплатить еще €3 млн в качестве бонусов. Руководство "Стяуа" просит за игрока не менее €10 млн.

В нынешнем сезоне Ман провел десять матчей в чемпионате Румынии, забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Летом сообщалось, что интерес к игроку проявляли московские ЦСКА и "Локомотив".

После 16 туров РПЛ "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков.