Лебедев считает, что Тайсон выиграл бой против Роя Джонса

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев считает, что Майк Тайсон победил Роя Джонса - младшего в выставочном поединке. Такое мнение он высказал ТАСС.

В воскресенье Тайсон и Джонс провели в Лос-Анджелесе восьмираундовый поединок по специальным правилам, который завершился вничью. На кону боя стоял пояс Всемирного боксерского совета WBC Frontline Battle Belt.

"Я считаю, что Майк Тайсон победил, он вообще выглядел хорошо, хотя оба выглядели неплохо в 50 лет. Я чувствовал, что Тайсон в клинче выглядел бережливо, не очень жестко работал, но во время боя удары прилетали обоим. Мне вообще вчера друзья сказали, Денис, тебе надо сказать, что мол победитель - ко мне, но зачем? Скажут еще, что старичков бью", - сказал спортсмен.

54-летний Тайсон одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

51-летний Джонс, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.