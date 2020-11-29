Большунов занял второе место в гонке преследования на этапе КМ по лыжным гонкам

ТАСС, 29 ноября. Россиянин Александр Большунов стал вторым в гонке преследования свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира в Финляндии. Соревнования проходили в Руке.

Победил в гонке норвежец Йоханнес Клебо, он преодолел дистанцию за 35 минут 9,8 секунды, Большунов уступил ему 0,7 секунды. Третьим стал еще один норвежец Эмиль Иверсен (+3,0).

Россиянин Алексей Червоткин стал седьмым (+32,9), Евгений Белов - восьмым (+33,4), Андрей Мельниченко - девятым (+35,9), Иван Якимушкин - 13-м (+41,3), Илья Порошкин - 15-м (+50,3), Илья Семиков - 21-м (+1.44,4), Ермил Вокуев - 28-м (+1.58,9), Глеб Ретивых - 47-м (+3.30,3).

Большунов является действующим обладателем Кубка мира, трехкратным серебряным призером Олимпийских игр и четырехкратным серебряным призером чемпионатов мира.

Следующий этап Кубка мира состоится с 12 по 13 декабря в швейцарском Давосе.