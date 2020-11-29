Тренерский штаб ФК "Сочи" не согласен с удалением своего игрока в матче с "Уралом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Тренеры футбольного клуба "Сочи" не согласны с тем, что судья удалил защитника команды Сергея Терехова в матче с "Уралом". Об этом журналистам рассказал тренер "Сочи" Олег Фоменко.

"Сочи" проиграл в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Уралу" в гостях со счетом 0:1, Терехов был удален в конце первого тайма.

"Мы, в принципе, не согласны с удалением. Есть у нас судейская комиссия, пусть разбирается, было удаление или нет. Судья принял такое решение, нам оно не понравилось, дальше не наше дело - есть судейский комитет. По поводу апелляции на решение судьи подумаем, разберем эпизод окончательно, потому что есть эмоции, а есть разбор, на основании которого примем решение", - сказал Фоменко.

Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев отметил, что погода (матч проводился при температуре воздуха минус 11 градусов) не благоприятствовала проведению матча. "Поле не в самом хорошем состоянии, поэтому ждали много борьбы, единоборств, что и было в первом тайме. Во втором тайме после удаления, конечно, взяли игру под свой контроль, много владели мячом, пытались растянуть оборонительные порядки "Сочи". Где-то были неплохие моменты, создавали большинство на флангах, были острые передачи, но все решил один-единственный мяч игрока, который вышел на замену и поставил победную точку", - сказал Матвеев.

"Мы планировали создавать преимущество во фланговых зонах, делали там треугольники, создавали большинство, и нужно было как можно шире расставить команду "Сочи" по всему фронту атаки. Пытались вскрывать фланговые зоны, насыщать штрафную площадь, туда шли хорошие передачи. Не все получалось - соперник оказывал ожесточенное сопротивление", - добавил Матвеев.

В следующем туре сочинцы 7 декабря дома сыграют с грозненским "Ахматом". "Урал" в гостях сыграет 5 декабря с "Зенитом".