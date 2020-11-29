Тренер рассказал, за счет чего Сорина ворвалась в элиту лыжных гонок

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Трудолюбие и вера в свои силы позволили Татьяне Сориной ворваться в число сильнейших лыжниц мира. Об этом ТАСС рассказал тренер и муж спортсменки Егор Сорин.

Сорина в воскресенье завоевала первую медаль Кубка мира, заняв второе место в гонке преследования свободным стилем на этапе в финской Руке. Накануне она стала четвертой в индивидуальной гонке. Нынешний сезон для 26-летней Сориной стал первым после перерыва, связанного с рождением ребенка.

"Еще до декрета у нее была уверенность в том, что она может показывать высокие результаты. Радости ей не доставляло даже попадание в топ-30, такими результатами она довольствоваться не хотела, она считала, что способна бороться с лидерами. Кроме того, еще два года назад ее считали спринтером, но она хотела показывать высокие результаты и в дистанционных гонках", - сказал Сорин.

"Рождение ребенка помогло ей психологически расслабиться, сейчас она получает удовольствие от каждой тренировки. Она очень соскучилась по лыжным гонкам после перерыва, - подчеркнул он. - Помогла и ее вера в то, что она способна бороться за самые высокие результаты. Никому, в том числе и мне, даже в мечтах было сложно представить, что возвращение получится столь успешным. Но она верила".

Сорин считает, что его супруга сможет показывать высокие результаты по ходу всего сезона. "Надеюсь, что это еще не предел и это состояние удастся удержать на весь сезон. В межсезонье был выполнен большой объем работы, заложена база. Приходилось даже ее останавливать - она даже выполняла больше работы, чем я планировал и требовал. Правильная стратегия должна помочь удержать такой результат как можно дольше", - сказал тренер.

Следующий этап Кубка мира состоится с 12 по 13 декабря в швейцарском Давосе.