"Барыс" обыграл "Спартак" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

ТАСС, 29 ноября. Московский "Спартак" уступил "Барысу" из Нур-Султана со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на "Барыс-Арене" в Нур-Султане.

В составе "Барыса" шайбы забросили Кёртис Волк (13-я минута) и Якоб Лилья (37). У "Спартака" отличился Сергей Широков (55).

Команде из Нур-Султана удалось прервать пятиматчевую серию поражений в КХЛ. В нынешнем сезоне команды уже встречались 14 октября, в Москве победу также одержал "Барыс" (3:2 ОТ).

"Барыс" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах, "Спартак" с 34 очками после 30 матчей идет шестым на Западе.

1 декабря казахстанский клуб примет "Сочи", в тот же день "Спартак" на выезде сыграет против новосибирской "Сибири".