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КХЛ

"Барыс" обыграл "Спартак" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

Клуб из Нур-Султана во второй раз в сезоне обыграл москвичей
Игрок "Спартака" Юлиус Гудачек и "Барыса" Аркадий Шестаков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игрок "Спартака" Юлиус Гудачек и "Барыса" Аркадий Шестаков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 29 ноября. Московский "Спартак" уступил "Барысу" из Нур-Султана со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на "Барыс-Арене" в Нур-Султане.

В составе "Барыса" шайбы забросили Кёртис Волк (13-я минута) и Якоб Лилья (37). У "Спартака" отличился Сергей Широков (55).

Команде из Нур-Султана удалось прервать пятиматчевую серию поражений в КХЛ. В нынешнем сезоне команды уже встречались 14 октября, в Москве победу также одержал "Барыс" (3:2 ОТ).

"Барыс" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах, "Спартак" с 34 очками после 30 матчей идет шестым на Западе.

1 декабря казахстанский клуб примет "Сочи", в тот же день "Спартак" на выезде сыграет против новосибирской "Сибири".

Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА322112035107-6551
2СКА31181121897-7143
3Локомотив29142213780-5240
4Динамо М30143022988-7738
5Динамо Мн291052111079-7636
6Спартак301031241081-8434
7Северсталь291032111263-7632
8Йокерит24122011881-5830
9Витязь30923111484-9030
10Сочи30710231759-9921
11Динамо Р28211222047-8812
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс31152413694-7246
2Авангард29171033586-5842
3Трактор30172111882-5842
4Салават Юлаев321324121098-8841
5Автомобилист29133132791-7739
6Металлург311304131081-7438
7Торпедо НН29823131281-8830
8Сибирь311210301581-8929
9Барыс27731231158-7527
10Амур33831201973-10026
11Нефтехимик29711002066-10418
12Куньлунь29600122064-10215

 

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