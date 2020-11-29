"Барыс" обыграл "Спартак" и прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ

ТАСС, 29 ноября. Московский "Спартак" уступил "Барысу" из Нур-Султана со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч прошел на "Барыс-Арене" в Нур-Султане.
В составе "Барыса" шайбы забросили Кёртис Волк (13-я минута) и Якоб Лилья (37). У "Спартака" отличился Сергей Широков (55).
Команде из Нур-Султана удалось прервать пятиматчевую серию поражений в КХЛ. В нынешнем сезоне команды уже встречались 14 октября, в Москве победу также одержал "Барыс" (3:2 ОТ).
"Барыс" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 27 матчах, "Спартак" с 34 очками после 30 матчей идет шестым на Западе.
1 декабря казахстанский клуб примет "Сочи", в тот же день "Спартак" на выезде сыграет против новосибирской "Сибири".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|32
|21
|1
|2
|0
|3
|5
|107-65
|51
|2
|СКА
|31
|18
|1
|1
|2
|1
|8
|97-71
|43
|3
|Локомотив
|29
|14
|2
|2
|1
|3
|7
|80-52
|40
|4
|Динамо М
|30
|14
|3
|0
|2
|2
|9
|88-77
|38
|5
|Динамо Мн
|29
|10
|5
|2
|1
|1
|10
|79-76
|36
|6
|Спартак
|30
|10
|3
|1
|2
|4
|10
|81-84
|34
|7
|Северсталь
|29
|10
|3
|2
|1
|1
|12
|63-76
|32
|8
|Йокерит
|24
|12
|2
|0
|1
|1
|8
|81-58
|30
|9
|Витязь
|30
|9
|2
|3
|1
|1
|14
|84-90
|30
|10
|Сочи
|30
|7
|1
|0
|2
|3
|17
|59-99
|21
|11
|Динамо Р
|28
|2
|1
|1
|2
|2
|20
|47-88
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|31
|15
|2
|4
|1
|3
|6
|94-72
|46
|2
|Авангард
|29
|17
|1
|0
|3
|3
|5
|86-58
|42
|3
|Трактор
|30
|17
|2
|1
|1
|1
|8
|82-58
|42
|4
|Салават Юлаев
|32
|13
|2
|4
|1
|2
|10
|98-88
|41
|5
|Автомобилист
|29
|13
|3
|1
|3
|2
|7
|91-77
|39
|6
|Металлург
|31
|13
|0
|4
|1
|3
|10
|81-74
|38
|7
|Торпедо НН
|29
|8
|2
|3
|1
|3
|12
|81-88
|30
|8
|Сибирь
|31
|12
|1
|0
|3
|0
|15
|81-89
|29
|9
|Барыс
|27
|7
|3
|1
|2
|3
|11
|58-75
|27
|10
|Амур
|33
|8
|3
|1
|2
|0
|19
|73-100
|26
|11
|Нефтехимик
|29
|7
|1
|1
|0
|0
|20
|66-104
|18
|12
|Куньлунь
|29
|6
|0
|0
|1
|2
|20
|64-102
|15