Футболисты "Уфы" к оставшимся матчам РПЛ будут готовиться в Сочи

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футболисты "Уфы" будут готовиться к оставшимся трем играм Тинькофф - Российской премьер-лиги в нынешнем году в Сочи. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Уфы" Равиль Шайбеков.

В воскресенье "Уфа" в 16-м туре чемпионата России дома разгромила "Тамбов" со счетом 4:0.

"В последних матчах нам откровенно не везло. Вроде бы и играли хорошо, но мяч не шел в ворота. Нам очень важно было выиграть в заключительном домашней встрече, в первую очередь для своих болельщиков. Согласитесь, это не просто, когда холод, нет нужного результата, а ты все равно идешь на стадион поддержать клуб своей республики", - сказал Шайбеков.

"Я благодарен ребятам, благодарен тренерскому штабу за проделанную работу, благодарен болельщикам, в том числе большому десанту из Стерлитамака. Им компания "БСК" предоставила бесплатные автобусы для желающих приехать на футбол. Сейчас команда уезжает в Сочи, где будет готовиться к матчам с "Ростовом", "Ротором" и "Краснодаром", - добавил он.

Против "Ростова" "Уфа" сыграет 6 декабря.