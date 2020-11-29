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Футбол в России

Руководство "Тамбова" еще будет обсуждать с игроками вопрос бойкота матча со "Спартаком"

Игроки "Тамбова" намерены бойкотировать встречу 5 декабря из-за задолженности по зарплате

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" еще будет встречаться с игроками команды и обсуждать вопрос бойкота матча 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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Ранее генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила ТАСС, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности по зарплате. В противном случае они собираются бойкотировать матч против московского "Спартака". Встреча состоится 5 декабря.

"Это тяжелая тема. Это прерогатива футболистов, мы еще раз будем встречаться и разговаривать. Я как руководитель буду делать все для того, чтобы все было нормально, но моих слов тут уже мало", - сказал Худяков.

По словам Коноваловой, задолженность перед игроками по зарплате составляет более 140 млн рублей, однако руководство сумело закрыть долги за летние месяцы. Она отметила, что "Тамбов" мог перебраться в Нижний Новгород перед сезоном-2020/21 (на данный момент клуб проводит домашние матчи на стадионе в Саранске), однако руководство Тамбовской области заблокировало переезд.

"Тамбов" после 16 туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков. Встреча со "Спартаком" должна состояться в Москве 5 декабря.

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