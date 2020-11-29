Спортдиректор "Тамбова" назвал удаление Грицаенко ключевым моментом в матче с "Уфой"

"Тамбов" в гостях проиграл "Уфе" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 0:4, лишившись из-за удаления в первом тайме защитника Алексея Грицаенко.

"Я не думаю, что финансовые проблемы как-то сказались на игре. Сегодня в наши ворота залетело все, что могло залететь, и хорошо, что это было все в одном матче, а не постоянно, - сказал Худяков. - Ну и ключевой момент - удаление нашего футболиста. Я не хочу комментировать работу рефери, но это был ключевой момент матча. В ЭСК (экспертно-судейская комиссия - прим. ТАСС) мы обращаться не будем, специалисты есть, они разберутся и так".

В следующем матче "Тамбов" 5 декабря в Москве сыграет со "Спартаком".