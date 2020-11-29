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Футбол в России

Спортдиректор "Тамбова" назвал удаление Грицаенко ключевым моментом в матче с "Уфой"

"Тамбов" потерпел гостевое поражение со счетом 0:4

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Удаление футболиста "Тамбова" в матче с "Уфой" стало ключевым эпизодом, предопределившим победу хозяев поля. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

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"Тамбов" в гостях проиграл "Уфе" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 0:4, лишившись из-за удаления в первом тайме защитника Алексея Грицаенко.

"Я не думаю, что финансовые проблемы как-то сказались на игре. Сегодня в наши ворота залетело все, что могло залететь, и хорошо, что это было все в одном матче, а не постоянно, - сказал Худяков. - Ну и ключевой момент - удаление нашего футболиста. Я не хочу комментировать работу рефери, но это был ключевой момент матча. В ЭСК (экспертно-судейская комиссия - прим. ТАСС) мы обращаться не будем, специалисты есть, они разберутся и так".

В следующем матче "Тамбов" 5 декабря в Москве сыграет со "Спартаком".

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