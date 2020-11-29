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Футбол в России

Гендиректор "Сочи" считает, что решение судьи повлияло на игру с "Уралом"

Дмитрий Рубашко отметил, что его команда действовала острее

ТАСС, 29 ноября. Решение арбитра Станислава Васильева не удалять игрока екатеринбургского "Урала" Игоря Калинина за фол на нападающем "Сочи" Антоне Заболотном в пограничной ситуации стало одним из ключевых моментов матча. Такое мнение высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко газете "Спорт-Экспресс".

Матч 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги проходил в воскресенье в Екатеринбурге и завершился со счетом 1:0 в пользу "Урала".

"Должны были обыгрывать "Урал", в первом тайме у нас было намного больше острых моментов, - заявил Рубашко. - На первой минуте, когда VAR усомнился в решении судьи дать желтую, надо было красную показывать. Тогда бы игра сложилась по-другому - ключевой момент".

В перерыве главный тренер "Сочи" Владимир Федотов получил красную карточку. "За что удалили Федотова? Я не понял, меня же там не было, как я мог понять? Позвоните ему и спросите", - сказал генеральный директор.

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